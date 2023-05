Le ultimissime sulle probabili formazioni di Fiorentina-Roma

Domani alle 18:00 scenderanno in campo, al Franchi, Fiorentina e Roma per la penultima giornata di Serie A. Dopo la finale di Coppa Italia persa contro l’Inter, cambia ancora le carte Vincenzo Italiano puntando sui giocatori con maggiori energie da spendere. Dovrebbe tornare fra i pali Cerofolini. La difesa dovrebbe essere composta da Venuti e Terzic sulle fasce, con Quarta e Ranieri al centro. Maglia da titolare a centrocampo per Duncan. In attacco occasione dall’inizio per Jovic con Saponara e Kouamè.

Mourinho stravolge tutto in vista della finale di giovedì contro il Siviglia: non convocati Rui Patricio, Spinazzola, Pellegrini, Matic e Dybala. Potrebbe arrivare l’esordio dal 1′ di Keramitsis con Llorente e Ibanez. Celik e Zalewski sulle fasce, ipotesi Bove con Tahirovic in mediana. In attacco gioca Solbakken (fuori da lista Uefa) con Belotti

FIORENTINA (4-2-3-1): Cerofolini; Venuti, Martinez Quarta, Ranieri, Terzic; Mandragora, Duncan; Kouamè, Barak, Saponara; Jovic. All. Italiano

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Keramitsis, Llorente, Ibanez; Celik, Bove, Tahirovic, Zalewski; Solbakken, El Shaarawy; Belotti. All. Mourinho

Foto: Twitter Roma