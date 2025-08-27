Le ultimissime sulle probabili formazioni di Fiorentina-Polissya
27/08/2025 | 22:45:57
Alle 20 domani la Fiorentina ospita il Polissya, per il ritorno dei playoff di Conference League. Dopo la netta vittoria dell’andata (3-0), Pioli farà un ampio turnover per far rifiatare diversi uomini. In casa Viola assente sicuro Kean, squalificato per due giornate dopo l’espulsione della gara di andata. Si va verso un 3-4-2-1 con Fazzini e Ndour alle spalle di Dzeko.
In casa Polissya, possibile 4-3-3 come all’andata per provare a fare una bella figura al Franchi. _
Queste le probabili formazioni:
FIORENTINA (3-4-2-1): Martinelli; Ranieri, Mari, Viti; Dodò, Richardson, Mandragora, Parisi; Ndour, Fazzini; Dzeko. All. Pioli
POLISSYA (4-3-3): Volynets; Kravchenko, Sarapiy, Beskorovanynyi, Mykaylichenko; Lednev, Babenko, Andryievski; Gutsulyak, Filippov, Krushynskyi. All. Rotan.
Foto: sito Fiorentina