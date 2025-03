Le ultimissime sulle probabili formazioni di Fiorentina-Panathinaikos

Domani alle 21.00 scenderanno in campo Fiorentina e Panathinaikos per la gara di ritorno degli ottavi di Conference League. Palladino rilancia De Gea (e non Terracciano) in porta, sceglie Gudmundsson accanto a Kean e completa il centrocampo con Mandragora. Rui Vitoria punta ancora sugli ex ‘italiani’ Swiderski e Djuricic.

FIORENTINA (3-5-2): De Gea; Comuzzo, Pongracic, Ranieri; Dodò, Fagioli, Cataldi, Mandragora, Gosens; Gudmundsson, Kean. All. Palladino

PANATHINAIKOS (4-3-2-1): Lodygin; Vagiannidis; Maksimovic, Ingason, Mladenovic; Ounahi, Siopis, Arao; Tete; Djuricic; Swiderski. All. Rui Vitoria

Foto: Instagram Palladino