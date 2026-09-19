Le ultimissime sulle probabili formazioni di Fiorentina-Napoli
19/09/2026 | 22:00:05
Fiorentina e Napoli aprono la domenica di Serie A nella cornice del Franchi. Se i viola vogliono dare continuità ai due successi ottenuti tra campionato e Coppa Italia dall’arrivo di Vanoli, Allegri non può più sbagliare dopo le tre sconfitte stagionali. Calcio d’inizio alle 12:30.
Fiorentina (4-3-3): De Gea; Jimenez, Pongracic, Ranieri, Valdepenas; Ndour, Fagioli, Atta; Mastantuono, Pellegrino, Njie.
Napoli (4-3-3): Vanja; Di Lorenzo, Rrahmani, Marin; Olivera; Gilmour, Lobotka, De Bruyne; Politano, Hojlund, Lang.
Foto: X Fiorentina