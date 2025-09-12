Le ultimissime sulle probabili formazioni di Fiorentina-Napoli

12/09/2025 | 23:30:35

La Fiorentina di Pioli debutta al Franchi e sfida il Napoli di Conte per la prima gara casalinga. Il tecnico viola schiera De Gea tra i pali, linea difensiva formata da Comuzzo, Pongracic, Ranieri. A centrocampo Dodò largo a destra, centrali Mandragora, Fagioli e si va verso il debutto di Nicolussi Caviglia, con Gosens largo a sinistra. In attacco la coppia Kean-Piccoli. Conte risponderà con il 4-1-4-1 che dovrebbe prevedere Meret in porta, Di Lorenzo, Beukema, Juan Jesus e Spinazzola. Lobotka davanti alla difesa, a destra Politano, con Anguissa e De Bruyne centrali e McTominay a sinistra. Lucca sarà il riferimento offensivo.

FIORENTINA (3-5-2): De Gea; Comuzzo, Pongracic, Ranieri; Dodò, Mandragora, Fagioli, Nicolussi-Caviglia, Gosens; Kean, Piccoli. All. Pioli

NAPOLI (4-1-4-1): Meret; Di Lorenzo, Beukema, Juan Jesus, Spinazzola; Lobotka; Politano, Anguissa, De Bruyne, McTominay; Lucca. All. Conte

