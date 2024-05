Le ultimissime sulle probabili formazioni di Fiorentina-Napoli

Comincia domani la 27a giornata di Serie A, con l’anticipo tra Fiorentina e Napoli al Franchi, uno spareggio per la zona Conference League.

In casa Viola, Italiano faràò ruotare un po’ i suoi uomini. In difesa si va verso la presenza dal 1′ di Milenkovic al fianco di Martinez Quarta. Sugli esterni a destra Dodò, a sinistra capitan Biraghi, in ballottaggio con Parisi. La cerniera di centrocampo sarà composta da Arthur e Bonaventura. Davanti Nico Gonzalez, Beltran, Kouamé alle spalle di Belotti.

In casa Napoli, out Osimhen, fermato da un affaticamento muscolare: al suo posto giocherà Raspadori al centro dell’attacco, con Politano e Kvara ai lati. Out anche Zielinski, Mario Rui e Gollini. A centrocampo toccherà ancora a Cajuste, in difesa la coppia centrale sarà formata da Rrahmani e Juan Jesus. Esterni Di Lorenzo e Olivera.

Queste le probabili formazioni:

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Dodô, Milenkovic, Martínez Quarta, Biraghi; Arthur, Bonaventura; Nico Gonzalez, Beltran, Kouamé; Belotti. All. Italiano

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, Cajuste; Politano, Raspadori, Kvaratskhelia. All Calzona

Foto: Instagram Fiorentina