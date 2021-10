Le ultimissime sulle probabili formazioni di Fiorentina-Napoli

Fiorentina e Napoli si affrontano alle 18 di domani al Franchi per la settima giornata di Serie A 2021-22.

L’unico assente certo è Gaetano Castrovilli, che tornerà a lavorare in gruppo dopo la sosta.

Italiano dovrebbe schierare il trio d’attacco Callejon-Vlahovic-Gonzalez, anche se Sottil scalpita e insidia lo spagnolo. Saponara è nei convocati, ma era incerto fino all’ultimo per problemi fisici. Ad affiancare Milenkovic in difesa Martinez Quarta è favorito su Igor.

Spalletti ha fatto rifiatare Ospina, Rrahmani, Anguissa e soprattutto Osimhen contro lo Spartak Mosca. Tutti e quattro dovrebbero tornare a far parte dei titolari a Firenze, c’è Lozano che insidia Politano in avanti. Torna a disposizione Ghoulam.

Ecco le probabili scelte dei due tecnici: