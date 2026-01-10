Le ultimissime sulle probabili formazioni di Fiorentina-Milan
La Fiorentina di Vanoli va a caccia di altri punti salvezza, il Milan di Allegri vuole sfruttare l’incrocio tra Inter e Napoli di San Siro e rosicchiare punti in vetta alla classifica. Allegri senza Modric prepara il ritorno di Jashari in campo, favorito su Ricci, in avanti confermato Pulisic, Fullkrug favorito su Leao. Vanoli conferma il 4-1-4-1 con Kean in attacco.
FIORENTINA (4-1-4-1): De Gea; Dodò, Pongracic, Comuzzo, Gosens; Fagioli, Parisi, Mandragora, Ndour, Gudmundsson; Kean. All. Vanoli
MILAN (3‑5‑2): Maignan; De Winter, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Jashari, Rabiot, Bartesaghi; Fullkrug, Pulisic. All. Allegri
Foto: Instagram Kean