Le ultimissime sulle probabili formazioni di Fiorentina-Milan

Alle 20.45 al Franchi domani sera si affronteranno Fiorentina e Milan, anticipo della 13a giornata di Serie A 2021-22.

Tanti problemi per Italiano. Dragowski sembrava recuperato, invece toccherà ancora a Terracciano difendere i pali viola. In difesa Milenkovic e Quarta sono squalificati, Nastasic è tornato infortunato dalla Nazionale: è emergenza totale tra i centrali. Con Igor ci sarà Venuti, costretto ad adattarsi. Sulle fasce Odriozola e Biraghi, a centrocampo dovrebbe essere riproposto il terzetto con Torreira spalleggiato da Castrovilli e Bonaventura, ma occhio a Duncan. Gonzalez è rientrato dal Covid ma dopo così tanti giorni fuori difficilmente sarà titolare: solito ballottaggio Callejon-Sottil, col primo leggermente in vantaggio, per affiancare in attacco Vlahovic e Saponara.

Pioli confermerà il consueto 4-2-3-1 con Tatarusanu in porta, davanti a lui Kalulu è in vantaggio su Florenzi per sostituire l’infortunato Calabria. Sicuri del posto Romagnoli (Kjaer dovrebbe riposare), Tomori e il rientrante Theo Hernandez.

Kessie e Tonali favoriti su Bennacer per i due posti in cabina di regia. In avanti Saelemaekers a destra e Diaz al centro, con Leao a sinistra, visto il ko di Rebic. Punta centrale Ibrahimovic che vince il ballottaggio con Giroud.