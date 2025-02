Le ultimissime sulle probabili formazioni di Fiorentina-Lecce

La 27a giornata di Serie A si apre con l’anticipo tra Fiorentina e Lecce.

Per la Fiorentina, diverse defezioni per Palladino. Da valutare Folorunsho, Con la presenza dell’azzurro, la Fiorentina si potrebbe schierare con il 3-5-2. Comuzzo-Pongracic-Ranieri presiederebbero la difesa e Folorunsho completerebbe il pacchetto mediano con Mandragora e Fagioli, Dodò e Gosens sulle fasce. In caso di forfait dell’ex Napoli, potrebbe essere schierato Adli, anche lui reduce da infortunio e che non è titolare da gennaio. Davanti, grande emergenza. Senza Kean e Gudmundsson, l’attacco sarà composto da Beltran e Zaniolo ad agire da seconda punta. Panchina per il giovane Caprini.

In casa Lecce, Pierotti, unico assente. Dall’altra parte, Berisha ha completato il recupero. In attacco, Morente traslocherebbe a destra al posto di Pierotti, con Krstovic al centro e Karlsson a sinistra. N’Dri, Rebic e il rientrante Banda, autore dell’assist per il primo gol in A del montenegrino segnato proprio a Firenze, sono gli eventuali cambi.

Queste le probabili formazioni:

Fiorentina (3-5-2): De Gea; Comuzzo, Pongracic, Ranieri; Dodò, Mandragora, Adli, Fagioli, Gosens; Zaniolo, Beltran. All. Palladino

Lecce: (4-3-3): Falcone; Guilbert, Baschirotto, Jean, Gallo; Coulibaly, Berisha, Helgason; Morente, Krstovic, Karlsson. All. Giampaolo