Le ultimissime sulle probabili formazioni di Fiorentina-Lazio

La gara delle 20.45 del sabato sera vede la sfida tra Fiorentina e Lazio. I viola alla ricerca dei punti decisivi per la matematica salvezza, la Lazio per non abbandonare la rincorsa alla Champions.

In casa Fiorentina Ribery sarà regolarmente al suo posto e farà coppia con Vlahovic in attacco, sulle fasce Venuti e Biraghi, con Caceres che arretra in difesa a scapito di Matinez Quarta. In mezzo al campo, sicuri Amrabat e Bonaventura, il dubbio è tra Castrovilli e Pulgar, ma il cileno è favorito nel ballottaggio.



Per la Lazio, Inzaghi ritrova Acerbi, ma in difesa la sorpresa potrebbe essere Luiz Felipeanche se viene da mesi di stop. Milinkovic recupera, sulle fasce Lazzari e Lulic (Fares è squalificato), in avanti c’è Correa con Immobile.

Queste le probabili formazioni:

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Venuti, Amrabat, Pulgar, Bonaventura, Biraghi; Vlahovic, Ribery. Allenatore: Iachini.

LAZIO (3-5-2): Reina; Marusic, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Lulic; Correa, Immobile. Allenatore: Simone Inzaghi.

Foto: Sito Fiorentina