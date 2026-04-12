Le ultimissime sulle probabili formazioni di Fiorentina-Lazio

12/04/2026 | 23:03:22

Il Monday Night della Serie A è la sfida tra Fiorentina e Lazio.

In casa Fiorentina, Vanoli è senza gli squalificati Fagioli e Gudmundsson, quasi certa anche l’assenza di Kean davanti. Al centro dell’attacco dovrebbe giocare Piccoli, con Harrison e Solomon (in ballottaggio con Fazzini) a completare il tridente. Parisi (così come Kean) ha lavorato ancora a parte e non ci sarà.

In casa Lazio, Sarri senza Maldini e Marusic. In attacco favorito Dia, assieme a Isaksen e Noslin, in ballottaggio con Pedro. A centrocampo dubbio tra Basic e Dele Bashiru. In difesa sulla destra Lazzari al posto di Marusic. Torna tra i convocati Zaccagni.

Queste le probabili formazioni:

FIORENTINA (4-3-3): de Gea; Dodò, Pongracic, Ranieri, Gosens; Brescianini, Mandragora, Ndour; Harrison, Piccoli, Solomon. All. Paolo Vanoli

LAZIO (4-3-3): Motta; Lazzari, Romagnoli, Provstgaard, Nuno Tavares; Basic, Cataldi, Taylor; Isaksen, Dia, Noslin. All. Maurizio Sarri

Foto: sito Fiorentina