Le ultimissime sulle probabili formazioni di Fiorentina-Lazio

Il posticipo del sabato sera di Serie A, sarà l’interessante gara tra Fiorentina e Lazio, con in palio punti pesanti per le zone europee.

In casa viola, la prima senza Vlahovic, Italiano deve sciogliere i dubbi in attacco con Piatek favorito, ma Cabral è in grande recupero. E ballottaggio aperto tra Callejon ed Ikoné. Molte più certezze dietro con Venuti al posto di Odriozola (squalificato). In porta le gerarchie ormai sembrano ribaltate, con Terracciano sempre titolare nelle ultime uscite. Nico Gonzalez non è al meglio e partirà dalla panchina.

In casa Lazio, Sarri recupera Pedro, che dovrebbe partire titolare nel tridente con Immobile e Zaccagni. Niente da fare invece per Acerbi, con Radu al suo posto in difesa. Basic favorito su Luis Alberto in mediana. I nuovi acquisti Cabral e Kamenovic partiranno dalla panchina.

Queste le probabili formazioni:

Fiorentina (4-3-3): Terracciano; Venuti, Milenkovic, Quarta, Biraghi; Bonaventura, Torreira, Duncan; Sottil, Piatek, Ikoné. Allenatore: Italiano.

Lazio (4-3-3): Strakosha; Hysaj, Luiz Felipe, Radu, Marusic; Milinkovic, Cataldi, Basic; Pedro, Immobile, Zaccagni. All. Sarri.

Foto: Twitter Fiorentina