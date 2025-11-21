Le ultimissime sulle probabili formazioni di Fiorentina-Juventus

21/11/2025 | 22:00:21

Alle 18, domani, super sfida al Franchi tra Fiorentina e Juventus. Esordio per Vanoli sulla panchina viola. Fiorentina senza Robin Gosens. Il tedesco non recupera come annunciato da Vanoli. A sinistra c’è ancora Fortini in pole su Parisi. Davanti Albert Gudmundsson a supporto del recuperato Moise Kean. In difesa si candidano sia Viti che Comuzzo. In mediana Sohm sembra aver convinto definitivamente Vanoli.

In casa Juventus, rientro in gruppo per Kelly. Vlahovic ancora a parte e stop per Daniele Rugani. Questa la fotografia attuale dei bianconeri. L’attaccante serbo deve smaltire un sovraccarico muscolare, non è al meglio e dovrebbe partire dalla panchina.

Rugani è out: lesione di basso grado del soleo della gamba destra. Kalulu, Gatti, Koopmeiners dovrebbe essere il trio in difesa, a destra McKennie, a sinistra Cambiaso, Thuram e Locatelli in mezzo. Davanti Conceicao e Yildiz dietro a Openda favorito su David.

Queste le probabili formazioni:

FIORENTINA (3‑5‑1-1): De Gea; Pongracic, Marì, Ranieri; Dodò, Mandragora, Nicolussi Caviglia, Sohm, Fortini; Gudmundsson; Kean. Allenatore: Paolo Vanoli

JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Gatti, Koopmeiners; McKennie, Thuram, Locatelli, Cambiaso; Conceicao, Yildiz; Openda. Allenatore: Luciano Spalletti

Foto: sito Fiorentina