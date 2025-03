Le ultimissime sulle probabili formazioni di Fiorentina-Juventus

Domani alle 18.00 scenderanno in campo Fiorentina e Juventus per la ventinovesima giornata di Serie A. Palladino dovrebbe dare continuità alla coppia Kean-Gudmundsson. Pongracic sempre favorito nel trio difensivo. A centrocampo Mandragora dovrebbe essere affiancato da Cataldi e Fagioli. Thiago Motta recupera e porta a Firenze sia Conceicao che Savona. In difesa dovrebbe invece ricomporsi la coppia Gatti-Kalulu con Weah e Cambiaso esterni bassi. Ballottaggio tra Yildiz e Koopmeiners, con eventuale spostamento di McKennie.

FIORENTINA (3-5-2): De Gea; Pongracic, Marì, Ranieri; Dodò, Cataldi, Mandragora, Fagioli, Gosens; Gudmundsson, Kean



JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Weah, Kalulu Gatti, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Nico Gonzalez, McKennie, Yildiz; Kolo Muani

