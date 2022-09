Le ultimissime sulle probabili formazioni di Fiorentina-Juventus

Ad aprire la 6a giornata di Serie A, al Franchi, la sempre sentita sfida tra Fiorentina e Juventus.

Italiano cambia dopo il turnover andato male a Udine. Torna Jovic dal 1′, così come Dodo. Assente Bonaventura.

In casa Juve, Allegri potrebbe tenere in panchina il grande ex Vlahovic, al suo posto pronto Milik dall’inizio. Così come è pronto Paredes. In porta Perin.

Queste le probabili formazioni:

FIORENTINA (4-3-3): Gollini; Dodô, Milenkovic, Igor, Biraghi; Barak, Amrabat, Maleh; Ikoné, Jovic, Sottil. Allenatore: Italiano.

JUVENTUS (4-3-3): Perin; De Sciglio, Danilo, Bremer, Alex Sandro; McKennie, Paredes, Locatelli; Di Maria, Mlik, Kostic. Allenatore: Allegri.

Foto: twitter Fiorentina