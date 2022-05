Le ultimissime sulle probabili formazioni di Fiorentina-Juventus

Ultima giornata di campionato. Al Franchi, la Fiorentina vuole un posto in Europa, ma deve battere la Juventus.

In casa viola, torna dalla squalifica Amrabat ed è favorito per un posto in mezzo rispetto a Torreira. Italiano sta provando a forzare i recuperi di Odriozola e Sottil, ma difficilmente partiranno da titolari. Per il resto nessun dubbio in difesa ed a centrocampo, Saponara se la gioca con Ikone davanti, ma l’ex Lilla resta in vantaggio.

In casa Juve, McKennie torna a disposizione dopo il lungo stop dovuto alla rottura del secondo e terzo metatarso del piede sinistro nella gara di andata con il Villarreal. Vlahovic out, Dybala e Chiellini titolari.

Queste le probabili formazioni:

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Venuti, Milenkovic, Igor, Biraghi; Bonaventura, Torreira, Duncan; Gonzalez, Cabral, Saponara.

Allenatore: Italiano.

JUVENTUS (3-5-2): Perin; De Ligt, Bonucci, Chiellini; Bernardeschi, Locatelli, Miretti, Rabiot, Pellegrini; Dybala, Kean. Allenatore: Allegri.

Foto: Twitter Fiorentina