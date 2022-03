Le ultimissime sulle probabili formazioni di Fiorentina-Juventus

Al Franchi di Firenze, domani sera la Fiorentina ospita la Juventus per la semifinale di andata di Coppa Italia.

Italiano schiera il suo 4-3-3 con Terracciano che torna tra i pali. In difesa, sugli esterni, Odriozola e Biraghi, con Milenkovic che farà coppia con Igor come centrali.

A centrocampo, Bonaventura e Duncan come mezze ali, al centro dovrebbe tornare Torreira che sembra aver risolto i problemi muscolari.

In attacco, Piatek favorito su Cabral come punta centrale, ai lati Nico Gonzalez e Saponara, favorito su Ikoné e Sottil.

In casa Juve, tante le assenze per Massimiliano Allegri. In porta ci sarà Perin, come di consueto in Coppa.

In difesa, Cuadrado e De Sciglio dovrebbero essere gli esterni, con De Ligt che sarà affiancato probabilmente da Danilo al centro della difesa.

A centrocampo, sulla destra dovrebbe agire Aiké sulla destra, con Locatelli e Arthur in mezzo al campo e Rabiot sulla sinistra.

In attacco, Vlahovic dovrebbe partire dal 1′ con Morata.

Queste le probabili formazioni:

Italiano. FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Odriozola, Milenkovic, Igor, Biraghi; Bonaventura, Torreira, Duncan; Nico Gonzalez, Piatek, Saponara. All. JUVENTUS (4-4-2): Perin; Cuadrado, Danilo, De Ligt, De Sciglio; Akè, Locatelli, Arthur, Rabiot; Vlahovic, Morata. All. Allegri.

