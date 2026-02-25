Le ultimissime sulle probabili formazioni di Fiorentina-Jagiellonia
25/02/2026 | 22:48:47
La Fiorentina ospita il Brann per la gara di ritorno dei playoff di Conference League. Due i cambi previsti per Vanoli rispetto alla gara di andata: Dodò dovrebbe tornare come terzino destro. Pronta una maglia da titolare anche per Pongracic, al posto di Ranieri. In attacco Piccoli supportato da Harrison e Fazzini: Ndour e Fabbian dovrebbero essere i trequartisti.
In casa Jagiellonia, 4-2-3-1, con Pozo, Imaz, Jozwiak alle spalle di Pululu.
Queste le probabili formazioni:
FIORENTINA (4-1-4-1): Lezzerini; Dodò, Pongracic, Comuzzo, Gosens; Mandragora; Harrison, Fabbian, Ndour, Fazzini; Piccoli. All. Vanoli
JAGELLONIA (4-2-3-1): Abramowicz; Wojtuszek, Vital, Pelmard, Wdowik; Mazurek, Romanchuk; Pozo, Imaz, Jozwiak; Pululu. All. Siemieniec
Foto: sito Fiorentina