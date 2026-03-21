Le ultimissime sulle probabili formazioni di Fiorentina-Inter

21/03/2026 | 22:53:08

L’Inter sfida la Fiorentina per rispondere ai successi di Napoli e Milan.

Al Franchi, i viola cercheranno di continuare il momento positivo. In casa viola possibile 4-1-4-1, con Kean davanti, supportato da Parisi, Brescianini, Mandragora, Gudmundsson.

In casa Inter, out ancora Lautaro Martinez. Assente anche Bastoni che rischia anche la Nazionale. Solito 3-5-2, con Carlos Augusto a fare da braccetto sinistro, con Bisseck e Akanji. Per il resto formazione tipo con Thuram e Pio Esposito davanti.

Queste le probabili formazioni.

FIORENTINA (4-1-4-1): De Gea; Dodo, Pongracic, Ranieri, Gosens; Fagioli; Parisi, Brescianini, Mandragora, Gudmundsson; Kean. All. Paolo Vanoli.

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Carlos Augusto; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Zielinki, Dimarco; Thuram, Pio Esposito.

Foto: sito Fiorentina