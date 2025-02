Le ultimissime sulle probabili formazioni di Fiorentina-Inter

Domani sera al Franchi si recupera la sfida tra Fiorentina e Inter, interrotta e rinviata lo scorso 1 dicembre per il malore di Edoardo Bove. Si tornerà in campo al 17′ con una rimessa laterale per i viola e sullo 0-0. Fiorentina e Inter (così come Bologna e Milan, il cui match dello scorso 26 ottobre era stato rinviato) non potranno utilizzare i calciatori acquistati nel mercato invernale. Essendo due recuperi di partite antecedenti all’apertura del calciomercato (26 ottobre Bologna-Milan e 1 dicembre Fiorentina-Inter), il regolamento prevede che possano essere utilizzati solamente i calciatori tesserati a ottobre e dicembre. Non ci saranno quindi Folorunsho , Pablo Marì , Cher Ndour, Nicolò Zaniolo. Nicolò Fagioli e Nicola Zalewski.

In casa Fiorentina, nella difesa a 4 Comuzzo giocherà terzino destro. Emergenza a centrocampo con Adli, Cataldi e Colpani non al meglio. Possibile Gudmundsson alle spalle di Kean.

In casa Inter, consueto 3-5-2, Acerbi potrebbe tornare dal 1’, con Bisseck che dà il cambio a Pavard. Dumfries giocherà visto che poi salterà per squalifica la gara di ritorno lunedì a San Siro. A centrocampo dubbio Frattesi/Barella col primo favorito. Carlos Augusto dovrebbe dare un turno di riposo a Dimarco. Lautaro davanti titolare con Taremi che potrebbe dare respiro a Thuram

Queste le probabili formazioni:

FIORENTINA (4-4-1-1): De Gea; Comuzzo, Pongracic, Ranieri, Gosens; Dodò, Richardson, Mandragora, Beltran; Gudmundsson; Kean. All. Palladino

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Dumfires, Frattesi, Calhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Lautaro Martinez, Taremi. All. Inzaghi

Foto: sito Fiorentina