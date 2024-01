Le ultimissime sulle probabili formazioni di Fiorentina-Inter

Domani alle 20:45 scenderanno in campo Fiorentina e Inter per la ventiduesima giornata di Serie A. Italiano ritrova Nico Gonzalez, ma dovrebbe partire Ikonè dal 1′. In difesa Milenkovic-Ranieri. Beltran centravanti, Inzaghi dovrà rinunciare a Barella e Calhanoglu, pronti Asllani e Frattesi. Carlos Augusto, sulla sinistra, è in vantaggio su Dimarco mentre il rientrante Bastoni è avanti su Acerbi. Sulla destra Darmian preferito a Dumfries.

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Faraoni, Milenkovic, Ranieri, Parisi; Arthur,. Duncan; Ikoné, Bonaventura, Sottil; Beltran. All. Italiano

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, de Vrij, Bastoni; Darmian, Frattesi, Asllani, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Thuram, Lautaro. All. Inzaghi

Foto: sito Inter