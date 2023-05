Le ultimissime sulle probabili formazioni di Fiorentina-Inter

Alle 21 domani all’Olimpico si gioca la finale di Coppa Italia. Si sfidano Fiorentina e Inter.

In casa viola, Italiano va verso un 4-2-3-1. In attacco Cabral, alle sue spalle Ikoné (favorito su Brekalo), Bonaventura e Nico Gonzalez. In difesa Milenkovic centrale, al suo posto Ranieri favorito su Martinez Quarta. Amrabat e Castrovilli in mediana.

In casa Inter, consueto 3-5-2. Pochi dubbi per Inzaghi. In attacco la coppia Lautaro-Dzeko, Barella, Brozovic e Calhanoglu in mediana, come esterni Dumfries e Dimarco. In difesa il collaudato trio Darmian, Acerbi e Bastoni. In porta capitan Handanovic.

Queste le probabili formazioni:

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Dodò, Milenkovic, Ranieri, Biraghi; Amrabat, Castrovilli; Ikoné, Bonaventura, Nico Gonzalez; Cabral. All. Italiano.

INTER (3-5-2): Handanovic; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Dimarco; Lautaro, Dzeko. All. Simone Inzaghi.

