Le ultimissime sulle probabili formazioni di Fiorentina-Ferencvaros

Domani alle 21.00 scenderanno in campo Fiorentina e Ferencvaros per la seconda giornata della fase a gironi di Conference League. Qualche novità dopo il 3-0 al Cagliari, sfida che ha visto sbloccarsi Nzola. Come ha spiegato Italiano in conferenza, l’attaccante angolano sente dolore a un piede dopo una botta: qualora non recuperasse, il centravanti titolare potrebbe essere ancora Beltran. Annunciato anche il portiere titolare, Christensen, così come il possibile ritorno dall’inizio di capitan Biraghi nella difesa completata da Kayode, Martinez Quarta e Ranieri. Potrebbe rivedersi Mandragora accanto a Duncan, mentre sulla trequarti è difficile rinunciare a Gonzalez e Bonaventura: insieme a loro dovrebbe iniziare Kouamé.

FIORENTINA (4-2-3-1): Christensen; Kayode, Martinez Quarta, Ranieri, Biraghi; Duncan, Mandragora; Gonzalez, Bonaventura, Kouamé; Beltran. All. Italiano

FERENCVAROS (4-3-3) Dibusz; Makreckis, Mmaee, Abena, Ramirez; Abu Fani, Siger, Ben Romdhane; Marquinhos, Varga, Zachariassen. All. Stankovic

Foto: Instagram Fiorentina