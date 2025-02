Le ultimissime sulle probabili formazioni di Fiorentina-Como

Domani alle 12.30 scenderanno in campo Fiorentina e Como per la venticinquesima giornata di Serie A. Niente Como per lo squalificato Moise Kean, Beltran e Zaniolo si candidano per una maglia dal 1′, più indietro – ma ancora in pieno ballottaggio – Gudmundsson. Torna dalla squalifica Comuzzo che dovrebbe ritrovare posto nel duo di centrali. Fabregas dovrà fare a meno di Van Der Brempt, verso una maglia dal 1′ Smolcic.

FIORENTINA (4-2-3-1): De Gea; Dodò, Comuzzo, Ranieri, Gosens; Cataldi, Mandragora; Folorunsho, Fagioli, Beltran; Zaniolo

COMO (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Dossena, Goldaniga, Valle; Perrone, Caqueret; Diao, Nico Paz, Strefezza; Cutrone

Foto: Instagram Palladino