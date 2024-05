Le ultimissime sulle probabili formazioni di Fiorentina-Club Brugge

La Fiorentina si gioca l’accesso alla finale di Conference League per il secondo anno di fila. Lo scoglio da superare in semifinale si chiama Club Brugge. Andata al Franchi, ritorno in Belgio.

In casa Fiorentina, in difesa ballottaggio Martinez Quarta-Ranieri, per un posto al fianco di Milenkovic. Sulle fasce a sinistra Biraghi, a destra Dodò. A centrocmapo, Bonaventura e Mandragora dietro a Nico Gonzalez, Beltran e Sottil che agiranno alle spalle di Belotti.

Per il Club Brugge, possibile 4-3-3, con il tridente composto da Skoras, Thiago e Jutgla.

Queste le probabili formazioni:

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Dodô, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Bonaventura, Mandragora; Nico Gonzalez, Beltran, Sottil; Belotti. All. Italiano