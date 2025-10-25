Le ultimissime sulle probabili formazioni di Fiorentina-Bologna

25/10/2025 | 22:50:59

Derby dell’Appennino domani in Serie A con la sfida tra Fiorentina e Bologna.

In casa Viola, Pioli, a differenza della vittoria in Europa League, dovrebbe scegliere il modulo con una sola punta. Sarà Kean, con Gudmundsson alle sue spalle. Panchina per Dzeko. A centrocampo Nicolussi Caviglia, Mandragora e Fagioli. Gosens, uscito acciaccato dal match col Milan, torna titolare a sinistra. Non cambia la linea difensiva, con Ranieri e Pongracic ai lati di Marì.

In casa Bologna, Italiano punta a continuare il filotto in campionato. Torna Castro al posto di Dallinga, Bernardeschi e Cambiaghi sulle fasce. Out Odgaard, Fabbian in vantaggio su Pobega per sostituirlo

Queste le probabili formazioni:

FIORENTINA (3-5-1-1): De Gea; Pongracic, Marí, Ranieri; Dodo, Mandragora, Nicolussi Caviglia, Fagioli Gosens; Gudmundsson; Kean. All. Pioli

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Heggem, Lucumí, Lykogiannis; Freuler, Ferguson; Bernardeschi, Odgaard, Cambiaghi; Castro. All. Italiano