Le ultimissime sulle probabili formazioni di Fiorentina-Bologna

17/05/2025 | 22:00:48

Derby dell’Appennino che ha il sapore d’Europa quello del Franchi di domani, tra Fiorentina e Bologna. I padroni di casa sono alle ultime chance di prendere il treno europeo, il Bologna è già certo dell’Europa League, grazie alla vittoria della Coppa Italia, ma sogna la Champions, anche se sarà difficile.

In casa Fiorentina, possibile 4-5-1. Gudmundsson e Kean si sono allenati venerdì parzialmente in gruppo per la prima volta. Da valutare la loro presenza dal 1′. Possibile emergenza in attacco. Possibile ricorso a Ndour come centravanti. Comuzzo potrebbe giocare da terzino nella difesa a quattro, spazio anche a Richardson in mezzo.

In casa Bologna, si va verso un 4-2-3-1, dubbio in porta tra Skorupski e Ravaglia. Il polacco però è favorito. In difesa sulle fasce Calabria e Lykogiannis. In avanti spazio a Dallinga. Per il resto formazione tipo.

Queste le probabili formazioni:

FIORENTINA (4-5-1): De Gea; Comuzzo, Ranieri, Marì, Parisi; Dodò, Fagioli, Richardson, Mandragora, Gosens; Ndour. All. Palladino

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Calabria, Beukema, Casale, Lykogiannis; Aebischer, Freuler; Orsolini, Fabbian, Dominguez; Dallinga. All. Vincenzo Italiano

Foto: Instagram Fiorentina