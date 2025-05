Le ultimissime sulle probabili formazioni di Fiorentina-Betis

07/05/2025 | 22:30:42

Domani alle 21.00 scenderanno in campo Fiorentina e Betis per la gara di ritorno delle semifinali di Conference League. A differenza dell’andata, Kean giocherà dall’inizio con Gudmundsson e soprattutto dovrebbe tornare Dodò a destra nel 3-5-2. A centrocampo Adli destinato a sostituire l’indisponibile Cataldi. Pellegrini conferma la formazione dell’andata con Isco-Antony ed Ezzalzouli a supporto di Bakambu e l’ex Napoli Natan in difesa.

FIORENTINA (3-5-2): De Gea; Pongracic, Comuzzo, Ranieri; Dodò, Fagioli, Adli, Mandragora, Gosens; Gudmundsson, Kean. All. Palladino

BETIS (4-2-3-1): Vieites; Ruibal, Bartra, Natan, Perraud; Cardoso, Fornals; Antony, Isco, Ezzalzouli; Bakambu. All. Pellegrini

Foto: Instagram Palladino