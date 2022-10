Le ultimissime sulle probabili formazioni di Fiorentina-Basaksehir

Domani alle 18:45 scenderanno in campo Fiorentina e Basaksehir per la quinta giornata della fase a gironi di Champions League. La Fiorentina riparte da Gollini tra i pali, davanti a lui Milenkovic e Igor in rimonta su Quarta con Biraghi a sinistra e ancora Terzic preferito a Dodò e Venuti a destra. Bonaventura è da considerarsi in ballottaggio più con Barak e Duncan che con Mandragora per un posto accanto ad Amrabat. Davanti scelte obbligate: out Nico Gonzalez e Sottil, spazio a Ikoné e Kouamé ai lati di Jovic, più indietro Cabral.



Fiorentina (4-3-3): Gollini; Dodò, Milenkovic, Igor, Biraghi; Barak, Amrabat, Duncan; Ikoné, Jovic, Kouamé. All.: Italiano.



Basaksehir (4-3-3): Sengezer; Junior, Ndayishimiye, Duarte, Kaldirim; Aleksic, Biglia, Ozcan; Turuc, Okaka, Gurler. All.: Emre Belözoğlu

Foto: Twitter Fiorentina