Le ultimissime sulle probabili formazioni di Fiorentina-Atalanta

Domani alle 15.00 scenderanno in campo Fiorentina e Atalanta per la trentesima giornata di Serie A. Per Palladino, ballottaggio in difesa tra Pongracic-Comuzzo, mentre in attacco confermata la coppia Kean-Gudmundsson. Nell’Atalanta, a centrocampo gioca Pasalic vista la squalifica di Ederson. Davanti la sorpresa è Retegui che ha recuperato e potrebbe giocare con Maldini alternativa nel tridente.

FIORENTINA (3-5-2): De Gea; Pongracic Marí, Ranieri; Dodò, Mandragora, Cataldi, Fagioli, Gosens; Gudmundsson, Kean. All.: Palladino

ATALANTA (3-4-3) :Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Bellanova, De Roon, Pasalic, Zappacosta; De Ketelaere, Retegui, Lookman. All.: Gasperini

Foto: Instagram Palladino