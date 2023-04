Italiano deve valutare la condizione dei suoi dopo la gara con il Lech Poznan. Il 4-1 all’andata potrebbe consentire di fare meno rotazioni in campionato e magari farne qualcuna in più al ritorno. Probabile 4-2-3-1 con Ikone, Bonaventura e Nico Gonzalez dietro Cabral. In casa Atalanta, convocato Koopmeinersnon ce la fa Pasalic. Fuori Ruggeri e Hateboer. Forfait di Lookman all’ultimo a causa di un risentimento muscolare.

Si va verso un 3-4-3, con Holjund, Zapata e Boga in avanti.

Queste le probabili formazioni:

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Dodo, Quarta, Igor, Terzic; Castrovilli, Mandragora; Ikoné, Bonaventura, Nico Gonzalez; Cabral.

Allenatore: Italiano. ATALANTA Atalanta (3-4-1-2): Musso, Toloi, Palomino, Scalvini; Zappacosta, De Roon, Ederson, Maehle; Hojlund, Zapata, Boga. Allenatore: Gasperini

Foto: twitter Fiorentina