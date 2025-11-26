Le ultimissime sulle probabili formazioni di Fiorentina-AEK Atene

27/11/2025 | 00:09:33

Torna in campo la Fiorentina che sfida l’Aek Atene in Conference League. Vanoli rilancia De Gea e Dzeko dal primo minuto e conferma il consueto 3-5-2 con Comuzzo, Marì e Viti in difesa. Nei greci titolari Strakosha, Marin, Joao Mario e Jovic, tutti ex Serie A.

FIORENTINA (3-5-2): De Gea; Comuzzo, Marì, Viti; Fortini, Mandragora, Nicolussi Caviglia, Ndour, Parisi; Gudmundsson, Dzeko. All. Vanoli

AEK ATENE (4-2-3-1): Strakosha; Gacinovic, Moukoudi, Relvas, Penrice; Marin, Pineda; Kaloskamis, Joao Mario, Koita; Jovic. All. Nikolic

foto x fiorentina