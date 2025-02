Le ultimissime sulle probabili formazioni di Feyenoord-Milan

Domani alle 21.00 scenderanno in campo Milan e Feyenoord per la gara d’andata dei playoff di Champions League. Conceiçao verso la conferma del modulo con i “fantastici 4” in attacco per l’andata del playoff di Champions. Davanti il grande ex Gimenez, arrivato a gennaio proprio dal Feyenoord, con Pulisic, Joao Felix e Leao a supporto. Scelte obbligate in mezzo al campo, dove manca lo squalificato Musah.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Walker, Tomori, Pavlovic, Theo Hernandez; Fofana, Reijnders; Pulisic, Joao Felix, Leao; Gimenez. All. Conceiçao

FEYENOORD (4-3-3): Wellenreuther; Nieuwkoop, Beelen, Hancko, Smal; Moder, Hwang, Milambo; Paixao, Carranza, Moussa. All. Bosschaart

Foto: X Milan