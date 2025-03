Le ultimissime sulle probabili formazioni di Feyenoord-Inter

Domani alle 18.45 scenderanno in campo Feyenoord e Inter per l’andata degli ottavi di Champions League. Buona notizie per Sommer: il portiere svizzero si è allenato ad Appiano, in anticipo sui tempi di recupero dall’infortunio, ed è partito per Rotterdam. Inzaghi però conferma Martinez titolare in porta. Nerazzurri senza 4 esterni sui 5 a disposizione, con Bastoni come esterno sinistro e Dumfries a destra. In difesa assieme a de Vrij e Acerbi ci sarà Pavard. A centrocampo Asllani e Zielinski in vantaggio su Calhanoglu e Mkitharyan.

FEYENOORD (4-2-3-1): Wellenreuther; Mitchell, Beelen, Hancko, Smal; Moder, Hugo Bueno; Hadj Moussa, Milambo, Igor Paixao; Carranza.. All. Van Persie

INTER (3-5-2): Martinez; Pavard, de Vrij, Acerbi; Dumfries, Barella, Asllani, Zielinski, Bastoni; Lautaro Martinez, Thuram. All. S. Inzaghi

Foto: Instagram Inter