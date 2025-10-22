Le ultimissime sulle probabili formazioni di FCSB-Bologna

22/10/2025 | 22:00:13

Il Bologna è ospite a Bucarest nella terza giornata di Europa League e va a caccia di punti importanti sul campo dell’FCSB. Gli emiliani, in cerca della prima vittoria in stagione in Europa, scenderanno in campo come di consueto con il 4-2-3-1 che vedrà in campo dal 1′ Orsolini e Dallinga.

FCSB (4-2-3-1): Tarnovanu; Cercel, Ngezana, Alhassan, Radunovic; Șut; Tanase; Cisotti, Olaru, Popescu; Birligea. All. Charalabous.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Holm, Vitik, Heggem, Lykogiannis; Freuler, Moro; Orsolini, Odgaard, Rowe; Dallinga. All. Italiano

Foto: Instagram Bologna