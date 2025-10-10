Le ultimissime sulle probabili formazioni di Estonia-Italia

10/10/2025 | 22:29:49

Torna in campo l’Italia di Gattuso nelle qualificazioni ai Mondiali 2026. Il CT prepara gli azzurri con il 4-4-2 che vedrà Donnarumma tra i pali, Di Lorenzo, Bastoni, Calafiori e Dimarco in difesa. Spinazzola largo a destra e Raspadori a sinistra, in mezzo Barella e Tonali. In attacco la coppia Kean-Retegui.

ESTONIA (4-2-3-1): Hein; Larsen, Paskotsi, Kuusk, Saliste; Palumets, Shein; Kait, Kristal, Sinyavskiy; Sappinen. CT Henn

ITALIA (4-4-2,): Donnarumma; Di Lorenzo, Bastoni, Calafiori, Dimarco; Spinazzola, Barella, Tonali, Raspadori; Kean, Retegui. CT Gattuso

Foto: Instagram Azzurri