Le ultimissime sulle probabili formazioni di Empoli-Venezia

Al Castellani di Empoli domani arriva il Venezia di Paolo Zanetti, ancora a zero punti e con tanta voglia di trovare il primo risultato positivo della stagione.

Andreazzoli deve decidere chi affiancare a Mancuso tra Cutrone e Pinamonti, il primo sembra in leggero vantaggio. Out Parisi per motivi familiari e Fiamozzi. Dietro confermati Marchizza e Stojanovic sulle fasce, Luperto e Tonelli centrali. In mediana Stulac in dubbio, pronto Ricci nell’eventualità per affiancare Haas e Bandinelli dietro a Bajrami trequartista.

Zanetti ritrova Aramu che farà parte del tridente offensivo con i due ballottaggi Forte-Henry e Okereke-Johnsen. Fuori Dor Peretz, a centrocampo Crnigoj e Heymans al fianco di Busio. Tra i pali ancora Lezzerini, Maenpaa è disponibile ma partirà dalla panchina. Ecco le probabili scelte dei due tecnici:

EMPOLI (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, Tonelli, Luperto, Marchizza; Haas, Stulac, Bandinelli; Bajrami; Mancuso, Cutrone (Pinamonti).

All. Andreazzoli.

VENEZIA (4-3-3): Lezzerini; Mazzocchi, Caldara, Ceccaroni, Molinaro; Crnigoj, Busio, Heymans; Aramu, Forte (Henry), Johnsen.

All. Zanetti.

