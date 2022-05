Le ultimissime sulle probabili formazioni di Empoli-Salernitana

Domani alle 15.00 al Castellani è in programma Empoli-Salernitana, gara fondamentale nella lotta salvezza.

Andreazzoli ha l’imbarazzo della scelta. Torna Stojanovic dopo il turno di squalifica, mentre a centrocampo nuova chance per il talento Asllani. Viti è favorito in difesa su Romagnoli, così come Bajrami a centrocampo su Verre. Ballottaggio aperto tra Henderson e Cutrone per supportare l’inamovibile Pinamonti.

Nicola non può sbagliare. Il tecnico rinuncia allo squalificato Ribery e accanto a Djuric è lotta serrata tra Verdi e Bonazzoli, col primo leggermente favorito. Assenza pesante quella di Bohinen, che sarà rimpiazzato da Kastanos. L’altro ballottaggio è tra Zortea e Ruggeri.

Queste le probabili formazioni dell’incontro.

Empoli (4-3-2-1): Vicario; Stojanovic, Viti, Luperto, Parisi; Zurkowski, Asllani, Bandinelli; Henderson, Bajrami; Pinamonti. All. Andreazzoli.

Salernitana (3-5-2): Sepe; Gyomber, Radovanovic, Fazio; Mazzocchi, Kastanos, Coulibaly, Ederson, Zortea; Verdi, Djuric. All. Nicola.

FOTO: Instagram Pinamonti