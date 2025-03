Le ultimissime sulle probabili formazioni di Empoli-Roma

Alle 18, la Roma va in scena a Empoli che cerca punti salvezza.

In casa toscana, D’Aversa potrebbe avere una formazione quasi obbligata vista la lunga lista di indisponibili. Maleh è acciaccato mentre Fazzini spera di recuperare. Marianucci va verso la conferma come centrale della linea a tre dietro. In mezzo out anche Zurkovski. Con Maleh sarebbe 3-5-2, senza l’ex Fiorentina l’Empoli possibile il doppio trequartista.

In casa Roma, Ranieri sarà sicuramente senza lo squalificato Mancini. Rensch a destra, Celik ai box per un problema muscolare. In mediana, rispetto all’Europa League, dovremmo rivedere sia Koné che Paredes. A destra possibile maglia da titolare per Saelemaekers. Davanti ballottaggio Dovbyk-Shomurodov. Turno di riposo per Dybala, neanche convocato per preservarlo per Bilbao: sulla trequarti c’è Pellegrini.

Queste le probabili formazioni:

EMPOLI (3-5-2): Silvestri; Goglichidze, Marianucci, Pezzella; Gyasi, Henderson, Grassi, Maleh, Cacace; Esposito, Colombo. All. D’Aversa

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Rensch, Hummels, Ndicka; Saelemaekers, Koné, Paredes, Angelino; Pellegrini, Baldanzi; Shomurodov. All. Ranieri

Foto: X Empoli