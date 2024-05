Le ultimissime sulle probabili formazioni di Empoli-Roma

Domani alle 20:45 scenderanno in campo Empoli e Roma per la trentottesima giornata di Serie A. Davide Nicola cerca la salvezza con la coppia Cambiaghi-Niang in attacco e Marin in regia al posto dello squalificato Grassi. De Rossi, senza gli squalificati Paredes e Lukaku, si affida su Dybala che comporrà il tridente insieme ad Abraham ed El Shaarawy. Ci sarà Bove in cabina di regia al fianco di Cristante e Pellegrini.

EMPOLI (3-5-2): Caprile; Walukiewicz, Ismajli, Luperto; Gyasi, Maleh, Marin, Bastoni, Pezzella; Cambiaghi, Niang. All. Nicola

ROMA (4-3-3): Svilar; Celik, Mancini, Ndicka, Spinazzola; Bove, Cristante, Pellegrini; Dybala, Abraham, El Shaarawy. All. De Rossi

Foto: Instagram Roma