Le ultimissime sulle probabili formazioni di Empoli-Milan

Domani alle 18.00 scenderanno in campo Empoli e Milan per la ventiquattresima giornata. Conceicao potrebbe lasciare fuori Leao per Sottil e confermare Abraham al centro dell’attacco preferendolo a Gimenez. Dovrebbe giocare invece Joao Felix, titolare anche Walker. D’Aversa si affida sempre al tandem Esposito-Colombo col supporto di Cacace. In difesa l’ex De Sciglio per l’infortunato Ismajli.

EMPOLI (3-4-2-1): Vasquez; Goglichidze, Viti, De Sciglio; Gyasi, Grassi, Henderson, Pezzella; Cacace, Esposito; Colombo. All. D’Aversa

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Walker, Gabbia, Thiaw, Hernandez; Musah, Fofana; Sottil, Joao Felix, Pulisic; Abraham. All. Conceicao

Foto: X Milan