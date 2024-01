Le ultimissime sulle probabili formazioni di Empoli-Milan

Domani alle 12.30 scenderanno in campo Empoli e Milan per la diciannovesima giornata di Serie A. Pioli ha a disposizione Gabbia ma dovrebbe essere ancora Theo a partire dal 1’ al centro della difesa con Florenzi sulla sinistra. Adli a centrocampo accanto a Reijnders, con Musah pronto al rientro in campo dalla panchina. Andreazzoli, invece, confermerà Caprile dal 1′ tra i pali. Possibile ritorno tra i titolari per Baldanzi alle spalle di Cancellieri e Caputo.

EMPOLI (4-3-1-2): Caprile; Ebuehi, Walukiewicz, Ismajli, Luperto; Marin, Grassi, Maleh; Baldanzi; Cancellieri, Caputo. All. Andreazzoli

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjaer, Theo Hernandez, Florenzi; Adli, Reijnders; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Giroud. All: Pioli

Foto: Twitter Milan