Le ultimissime sulle probabili formazioni di Empoli-Lazio

Prima giornata di Serie A 2021-22, si sfidano Empoli e Lazio al Castellani.

Andreazzoli schiererà Vicario in porta, davanti a lui Stojanovic, Ismajili, Luperto e Marchizza. Tridente di centrocampo sarà formato da Haas, Stulac e Ricci, in avanti Bajrami dovrebbe agire dietro Cutrone e Mancuso.

Sarri ritorna nella “sua” Empoli e si affida al solito 4-3-3, stavolta per la prima volta in biancoceleste: Luis Alberto in dubbio con Akpa Akpro pronto a rilevarlo al fianco di Leiva e Milinkovic. Tridente offensivo con Immobile e Felipe Anderson, Raul Moro in vantaggio su Pedro a sinistra. Correa al massimo andrà in panchina, fuori dal progetto. Ecco le probabili scelte dei due tecnici:

EMPOLI (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, Ismajili, Luperto, Marchizza; Haas, Stulac, Ricci; Bajrami; Cutrone, Mancuso.

All: Andreazzoli.

LAZIO (4-3-3): Reina; Lazzari, Luiz Felipe, Acerbi, Hysaj; Milinkovic, Leiva, Akpa Akpro (Luis Alberto); Felipe Anderson, Immobile, Raul Moro.

All: Sarri.

