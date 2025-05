Le ultimissime sulle probabili formazioni di Empoli-Lazio

03/05/2025 | 22:15:21

Domani alle 12.30 scenderanno in campo Empoli e Lazio per la trentacinquesima giornata di Serie A. Privo degli squalificati Henderson e Grassi, D’Aversa potrebbe stravolgere il centrocampo con l’avanzamento di Marianucci e l’arretramento di Fazzini. Torna Cacace che potrebbe giocare con Esposito alle spalle di Colombo. Baroni pensa a Pedro titolare (in ballottaggio con Dia) insieme a Isaksen e Zaccagni a sostegno di Castellanos. Ancora indisponibili Lazzari e Tavares.

EMPOLI (3-4-2-1): Vasquez; Goglichidze, Ismajli, Viti; Gyasi, Fazzini, Marianucci, Pezzella; Esposito, Cacace; Colombo. All. D’Aversa

LAZIO (4-2-3-1): Mandas; Hysaj, Gigot, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi Rovella; Isaksen, Pedro, Zaccagni; Castellanos. All. Baroni

Foto: Instagram Lazio