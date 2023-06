Le ultimissime sulle probabili formazioni di Empoli-Lazio

Domani alle 21 scenderanno in campo Empoli e Lazio per l’ultima giornata di Serie A. Zanetti dovrà fare a meno di Ebuehi, infortunatosi contro il Verona, e di Tommaso Baldanzi impegnato con l’Italia al Mondiale U20. Al centro si rinnova il ballottaggio tra Ismajili e Walukiewicz per affiancare Luperto, con Stojanovic sulla destra. A centrocampo mancherà Marin, al fianco di Grassi dovrebbe essere scelto capitan Bandinelli. Cambiaghi e Akpa Akpro ai lati di Fazzini, che si gioca la maglia con Henderson. Se non ce la farà Caputo, pronto Piccoli. La Lazio va a Empoli per centrare il secondo posto.Davanti a Provedel, Casale e Romagnoli, con Lazzari e Hysaj sulle fasce, Pellegrini orientato verso la panchina. In mediana uno tra Vecino e Marcos Antonio con il primo in vantaggio, nessun dubbio su Milinkovic e Luis Alberto. In attacco Felipe Anderson in vantaggio su Pedro per completare il tridente con Immobile e Zaccagni.

EMPOLI (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, Ismajli, Luperto, Parisi; Akpa-Akpro, Grassi, Bandinelli; Henderson; Caputo, Cambiaghi.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Casale, Romagnoli, Hysaj; Milinkovic-Savic, Vecino, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni.

Foto: Twitter Lazio