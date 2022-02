Le ultimissime sulle probabili formazioni di Empoli-Juventus

Domani alle 18.00 Empoli-Juventus al ‘Castellani’.

Diversi dubbi per Andreazzoli. In difesa scalpita Luperto, che contende insieme a Viti una maglia per affiancare Romagnoli. Dubbio su chi sarà il partner di Pinamonti: probabile un turno in panca per Cutrone, con Bajrami che pare avanti a Di Francesco. In mediana c’è Asllani.

Tantissime le assenze per Allegri. Pochi, quindi, i dubbi alla vigilia. Uno tra Pellegrini e De Sciglio sulla sinistra, mentre probabile rivedere Zakaria dal primo. Arthur favorito su Locatelli, mentre accanto a Kean c’è Vlahovic.

Queste le probabili formazioni dell’incontro.

Empoli (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, Romagnoli, Luperto, Parisi; Zurkowski, Asllani, Bandinelli; Henderson; Bajrami, Pinamonti. All. Andreazzoli

Juventus (4-4-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, De Ligt, Pellegrini; Cuadrado, Arthur, Zakaria, Rabiot; Kean, Vlahovic. All. Allegri

