Le ultimissime sulle probabili formazioni di Empoli-Juventus

Domani alle 20:45 scenderanno in campo Empoli e Juventus per la trentaseiesima giornata di Serie A. Zanetti dovrebbe proporre Ismajli al centro della difesa al fianco di Luperto. Sulla trequarti, assente Baldanzi convocato al mondiale Under 20, Henderson pare la soluzione più probabile ma occhio anche alle chance dell’ex Pjaca. In attacco possibile coppia Piccoli-Cambiaghi. Assenti sicuri gli squalificati Danilo e Cuadrado, sulla destra si potrebbe vedere Barbieri a meno di ulteriori sorprese di formazione. Allegri dovrà fare a meno di Fagioli, al suo posto dovrebbe giocare Miretti. Milik e Kean in vantaggio sui compagni di reparti.

EMPOLI(4-3-1-2): Vicario; Ebuehi, Ismajli, Luperto, Parisi; Akpa Akpro, Haas, Bandinelli; Henderson; Cambiaghi, Piccoli.

JUVENTUS (3-5-2): Perin; Gatti, Bremer, Alex Sandro; Barbieri, Locatelli, Paredes, Miretti, Kostic; Milik, Kean.

Foto: Twitter Juve