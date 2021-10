Le ultimissime sulle probabili formazioni di Empoli-Inter

Al Castellani si affrontano Empoli e Inter per il turno infrasettimanale valido per la decima giornata di Serie A 2021-22.

Andreazzoli rilancia Bajrami dal primo minuto, agirà con Henderson alle spalle di Pinamonti. Di Francesco out, parte dalla panchina Cutrone. Tonelli inisdia Ismajli e Luperto per un posto al centro della difesa.

Inzaghi ritrova Correa e sia l’argentino che Sanchez scalpitano per un posto in attacco: Dzeko potrebbe tirare il fiato e lasciargli lo slot libero al fianco di Lautaro Martinez. Stavolta dovrebbe toccare a Dumfries nel duello con Darmian a destra, Dimarco in vantaggio su Perisic sull’altra corsia. Vidal rientra dopo l’attacco febbrile, ma sarà Vecino ad affiancare Barella e Brozovic a centrocampo.

Ecco le probabili scelte dei due tecnici:

EMPOLI (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, Ismajili, Luperto, Marchizza; Zurkowski, Ricci, Bandinelli; Bajrami, Henderson; Pinamonti.

All. Andreazzoli.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Vidal, Dimarco; Lautaro, Sanchez (Correa).

All. Simone Inzaghi.

Foto: Twitter Empoli