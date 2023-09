Le ultimissime sulle probabili formazioni di Empoli-Inter

Domani alle 12.30 scenderanno in campo Empoli e Inter per la quinta giornata di Serie A. In difesa viaggia verso la conferma Pavard, con Dumfries candidato alla maglia dal 1′ sulla fascia destra al posto di Dumfires. Sembra scoccare l’ora della titolarità per Davide Frattesi, favorito su Barella. In attacco torna Thuram. Dall’altra parte, Andreazzoli al suo nuovo debutto ripropone il rombo di centrocampo e rilancia sia Baldanzi che Caputo, i grandi esclusi da Zanetti nella disfatta di Roma. Pronto anche il nuovo arrivato Bastoni a prendere una maglia dal 1′ nella mediana azzurra.

EMPOLI (4-3-1-2): Berisha; Bereszynski, Ismajli, Luperto, Bastoni; Fazzini, Marin, Bastoni; Baldanzi; Cambiaghi, Caputo. All. Andreazzoli

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Frattesi, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram. All. Inzaghi

Foto: sito Inter